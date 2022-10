La fine del Pd è una balla

Il vero tema non è la sua esistenza ma la debole definizione della sua identità. L’opposizione può far bene, a condizione che i progressisti combattono un virus letale: quello anti mercatista. Idee per una ripartenza

Stanno circolando voci insistenti che auspicano lo “scioglimento” del Partito Democratico. Sono voci irrealistiche e profondamente sbagliate, se la loro reale motivazione fosse quella, come si afferma, di creare una premessa per far rinascere il centrosinistra. Irrealistiche perché sottovalutano la forza dei legami, nobili e meno nobili, che tengono insieme il partito. Sbagliate perché da uno scioglimento del Pd il centrosinistra uscirebbe fortemente indebolito. Che cosa avverrebbe se il Pd “si sciogliesse” e i suoi resti, i suoi elettori, si dividessero tra altri partiti (di destra, o tra concorrenti di sinistra come i 5Stelle e Terzo Polo)? Oppure se andassero a rafforzare il più grande “partito” oggi esistente, quello dell’astensione? Tornerò alla fine su questo interrogativo. Di seguito vorrei sommariamente descrivere alcune convinzioni che ho raggiunto in più di trent’anni di partecipazione intensa alla vita politica e intellettuale della sinistra italiana. E considerare un periodo così lungo è essenziale per capire le origini della crisi del Partito democratico. Ce ne sono tante, ma la principale è, a mio avviso, la debole definizione della sua identità politica.