Gualtieri elenca i suoi successi a Roma e rivuole con sé Ruberti

"La qualità della vità nella capitale è al massimo storico", ha detto ieri il sindaco fantasma. Come se la città oggi risplenda di pulizia e ordine. Mentre il suo ex capo di Gabinetto (quello di “in ginocchio o vi sparo”) si prepara a tornare in Campidoglio

Lo hanno accolto con urla di giubilo e un grande striscione festante con scritto sopra “assòciati alla lotta: casa per tutti”. E insomma decine di persone, occupanti abusivi, blocchi proletari, migranti, militanti dei Cobas e del movimento per la casa, ieri lo hanno voluto ringraziare calorosamente per il suo primo vero e grande atto politico: la sanatoria sulle occupazioni abusive. Uno a Roma la casa se la prende, e se la può tenere. Con acqua, luce e gas. Era ora. E gli applausi finalmente arrivano. D’altra parte è per questo che Roberto Gualtieri, sindaco della capitale d’Italia, ieri è andato all’Auditorium Parco della Musica a presentare il “primo rapporto alla città”. Il bilancio di un anno di governo. Il suo.