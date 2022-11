Dal Mose alla pace s'è perso in chiacchiere il principio di realtà

Vendicare il Mose non è una mia fissazione, peggio della malattia, è un appello al ripristino del principio di realtà che vale per tutto. Solo in un paese in cui da quarant’anni si fa lotta, movimento, si fa casino per dimostrare che Venezia affonda, che bisogna salvarla, che l’acqua alta la corrode nelle fondamenta, ma che il rimedio di una diga ad alta tecnologia per fermare la marea non può funzionare, e si porta questa scemenza nelle scuole, nelle università, nelle assemblee pubbliche elettive, nelle parrocchie laiche delle profie e degli esperti cerchiettisti; solo in un paese in cui l’infrastruttura è monitorata non per il risultato efficiente finale, e magari per la trasparenza anticorruzione, ma non per i costi di sistema senza pensare ai benefici, come è avvenuto per la Metropolitana milanese, vanto e sostegno dell’economia più moderna d’Italia grazie anche alle tangenti craxiane e democristiane e comuniste e di tutti i partiti; solo in un paese di pseudomoralisti che pullula di comitati internazionali col Cerchietto, di intellettuali collettivi, di sindaci-bandiera che governano dallo Steinhof, di esperti più o meno farlocchi, di sostenitori del dragaggio di Malamocco, quella sì che è la soluzione contro l’acqua alta; solo in un paese di questo tipo si riempiono strade e piazze, con l’aiuto della Cgil e dei preti, per offuscare la differenza tra noi e loro, tra chi è invaso e chi è invasore, tra occidente delle libertà e scelleratissimi mullah impegnati nell’assassinio della speranza e di un popolo di donne e giovani nel silenzio osceno della chiesa cattolica in attivistica ricerca della cosiddetta pace e del disarmo unilaterale.

