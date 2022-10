Cronaca della direzione nazionale Pd, tra mozione Frittole e ansiolitici: “Dobbiamo sorridere”

Quattro ore di psicoanalisi per fissare le primarie (12 marzo), che sembrano già scritte: si candidano Bonaccini (che vince), De Micheli e Orlando sponsorizzerà Schlein. Letta resta in Italia per fare il kingmaker mentre qualcuno pensa alla scissione. Si sa già tutto, ma servono cinque mesi di congresso. In fondo i dem si divertono così

Chiusi nella torre d’avorio del Nazareno, protetti da pareti di sughero contro gli sconvolgenti pollini dell’oggi, centoventiquattro eletti del Pd (settanta collegati via internet) si sono riuniti ieri per preparare il congresso. “Non siamo più un partito. Siamo un trituratore industriale di segretari”, dice a un certo punto Marco Miccoli, zingarettiano spiccio. Lui è uno che va al sodo. E infatti: “Serve uno scontro duro, vero, anche drammatico”. Parole sante. Eppure non c’è dramma. Non c’è solennità. E’ un po’ come ascoltare l’Eroica in una trascrizione per armonica da bocca. Quando per esempio interviene Francesco Boccia, l’ex ministro prima sembra Nanni Moretti (“dobbiamo dirci chi siamo e che cosa vogliamo fare”) poi diventa improvvisamente Roberto Benigni (“dobbiamo anche dirci dove andiamo e con chi”). Manca solo quello che chiede a Benigni e Troisi: un fiorino! In pratica la mozione Frittole.