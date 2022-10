Il gran rifiuto alla Meloni. Le Élite e la politica, storia di amori e tradimenti

Non solo establishment, ma classe dirigente in senso ampio. Oggi dicono no a nomine e candidature, ma il ’900 italiano è pieno di esempi diversi. Come si è giunti a questo? I precedenti e qualche spunto per il futuro

Questa volta non sono saliti sul carro del vincitore, nonostante fossero caldamente invitati. Si sono fermati sul predellino, poi si sono ritratti. Timore, ritrosia o magari calcolo e, perché no, vendetta dopo anni alla gogna, con il popolo invitato a tirare loro pietre e uova marce. Non può essere così, non funziona questo racconto da feuilleton, c’è dell’altro per capire quel passo indietro di banchieri, economisti, intellettuali, tutti a rifiutare posizioni di rilievo nel nuovo governo, nonostante la corte plateale della politica tornata al primo posto dopo i due esprimenti platonici affidati a Mario Monti e Mario Draghi. Siamo di fronte a un tradimento dei chierici o a una ritirata dell’élite? Non è la prima volta che accade soprattutto quando la storia presenta svolte radicali.