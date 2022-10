Giani: "Il rigassificatore di Piombino fa l'interesse generale. Lunedì l'ok"

Il governatore della Toscana sull'impianto: "Per l'autorizzazione non perseguo una logica populista". La presidente dell'Umbria Tesei sul nuovo governo Meloni: "Il centrodestra ha valorizzato meglio le donne"

"Lunedì, in giunta, approverò l'intesa sul rigassificatore di Piombino. Sono convinto di fare il bene e l’interesse generale". Ospite della Festa dell'Ottimismo di Firenze organizzata dal Foglio, il governatore della toscana Eugenio Giani, ha parlato, tra le altre cose, anche dell'impianto del comune toscano. "Nel firmare per l’autorizzazione sicuramente non perseguo una logica del pensiero populista, però son convinto di fare il bene e l’interesse generale, perché portare tutti quei metri cubi di gas è un contributo importante ad abbassare i prezzi del gas e abbassare le bollette che angustano le famiglie e le imprese".

Insieme a lui, sul palco, era presente anche la presidente dell'Umbria Donatella Tesei. A proposito di Giorgia Meloni, che stamattina ha giurato al Colle: "Una premier donna è una cosa molto importante. Ma al di là delle battaglie ideologiche ci sono i fatti. Il centrodestra ha dato maggiore attenzione alla valorizzazione delle donne".

Nonostante la situazione del Pd a livello nazionale, il presidente toscano è ottimista: "Il centrosinistra oggi si trova ad avere una posizione difficile e questo per me è uno stimolo per prendere le decisioni giuste ed essere presente. Anche quando ciò è impopolare ma può fare del bene per il paese". "Ancor prima che si costituisse il governo - ha continuato Giani -, abbiamo visto prese di posizione che non hanno dato subito la sensazione di una particolare stabilità. Basti pensare alle parole di Berlusconi. I ministri ora danno un senso di affidabilità. Ma prima di spendere opinioni è evidente che noi li vogliamo conoscere".