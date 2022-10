Merito, Mare, Made in Italy: ogni (nuovo) ministero ha il suo slogan incorporato

Recentemente, chi ha dato un significato particolare al nuovo nome dei ministeri, tanto da vincolarlo al sì a un nuovo governo, è stato Beppe Grillo che aveva chiesto come condizione per la partecipazione del M5s al governo Draghi la creazione del “ministero per la Transizione ecologica” (Mite), prodotto dalla fusione del ministero dell’Ambiente con le deleghe sull’energia prima in pancia al ministero dello Sviluppo economico. Ora il nuovo presidente del Consiglio Giorgia Meloni (auguri!) fa lo stesso, ma di più. Per dare un segno di discontinuità ha cambiato i nomi di molti ministeri del suo esecutivo. Il ministero dello Sviluppo economico, affidato ad Adolfo Urso, è stato trasformato in ministero delle Imprese e del Made in Italy. Come se sostituire il più tradizionale termine “commercio estero”, di cui peraltro lo stesso Urso si è a lungo occupato da viceministro, faccia di per sé aumentare l’export.

