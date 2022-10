Governo Meloni, il centrodestra da Mattarella. "Pronti a dare all'Italia un governo forte"

E' il giorno del centrodestra: la coalizione di centrodestra va da Mattarella per quello che sarà probabilmente l'ultimo- decisivo - passaggio prima della formazione del governo. "Oggi parlo solo io", ha fatto sapere Giorgia Meloni, mettendo in chiaro ancora una volta chi è il leader della coalizione e che non sono più ammessi passi falsi, dopo giornate di tensione segnate dalle dichiarazioni di Berlusconi su Putin e Ucraina. "Siamo pronti a dare all'Italia un governo che affronti con consapevolezza e competenza le urgenze e le sfide del nostro tempo''.



Meloni riceverà l'incarico da Mattarella, provando a chiudere la squadra di governo entro domani, ma nelle ulrime ore si è fatta strada l'ipotesi che già entro stasera il quadro potrebbe essere completo.

Ieri è stata invece la giornata delle opposizioni, che si sono alternate al Quirinale, manifestando una certa preoccupazione per il governo che verrà. Carlo Calenda ha annunciato "un'opposizione senza sconti". Giuseppe Conte ha invece posto un veto su Tajani alla Farnesina, sottolineando l'incongruenza che proprio Forza Italia, alla luce delle parole del Cav., possa indicare il nome per il ministero degli Esteri. A chiudere i colloqui è stato il Pd, con Enrico Letta che ha invitato il centrodestra a dismettere ogni ambiguità su Putin: anche i dem hanno annunciato una opposizione "rigorosa e ferma".

10.35 - In corso il colloquio tra Mattarella e centrodestra



10.20 - La delegazione del centrodestra è arrivata al Quirinale.





10 - Berlusconi: "Daremo al nostro Paese un governo forte e coeso!"

"Daremo al nostro Paese un governo forte e coeso!", scrive Silvio Berlusconi, immortalato insieme ai due capigruppo, Alessandro Cattaneo e Licia Ronzulli, che insieme al Cav. e Tajani compongono la delegazione azzurra che si recherà insieme agli alleati da Mattarella. "Daremo un contributo decisivo per far nascere il governo", ha poi aggiunto il Cav. in un post successivo.



9.50 - Destinazione Quirinale, il giorno di Giorgia Meloni



La leader di FdI avvistata a bordo di una Cinquecento bianca. Destinazione: Quirinale. Sorride, ma non parla con i cronisti, prima di dirigersi verso il colloquio con Sergio Mattarella, dopo il quale riceverà l'incarico da premier.