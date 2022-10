Meloni e il bivio del Rdc: modifiche propagandistiche o riforma strutturale?

Il rapporto 2022 della Caritas sulla povertà e l’esclusione sociale ha riportato dati preoccupanti, il prodotto della stratificazione delle numerose crisi degli ultimi 15 anni: il numero di individui in povertà assoluta è triplicato, passando da 1,8 milioni nel 2007 a 5,6 milioni nel 2021. Inoltre in questo periodo la povertà è diventata un fenomeno sociale inversamente proporzionale all’età, che colpisce soprattutto e sempre di più i giovani: 14,2 per cento fra i minori (1,4 milioni); 11,4 per cento fra 18-34 anni; 11,1 per cento per la fascia 35-64 anni e 5,3 per cento per gli over 65 (tasso sotto la media). I

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE