"Non sono ricattabile". Meloni va alla guerra contro il Cav. e prova l'asse con Salvini

“Nell’appunto di Berlusconi mancava un aggettivo: non sono ricattabile”. E’ sera quando Giorgia Meloni decide per la seconda volta di non piegarsi davanti al capo di Forza Italia. E’ il giorno del “supponente, prepotente, arrogante e offensiva” che il Cav. le riserva nero su bianco su un foglietto scritto giovedì in Senato e svelato ieri. E’ un messaggio tondo, quello della premier in pectore che guarda alla squadra di governo. Dietro al “non sono ricattabile” c’è il no alle richieste forziste di ottenere il ministero dello Sviluppo economico e quella della Giustizia, delizia e croce della real casa di Arcore. Tra i possibili interessi per le aziende e la voglia di modificare la legge Severino. Per queste due caselle, Meloni ha in mente Guido Crosetto al Mise e Carlo Nordio in via Arenula. “Silvio deve capire che è finita quell’epoca là”.

