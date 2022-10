Giorgia Meloni e quelle notti prima del governo

"Ma tu dormiresti la notte se fossi al posto di Giorgia?”, chiede l’unico testimone oculare dell’insonnia meloniana, nuovo tassello dell’eterna letteratura su Morfeo e potere. Giorgia Meloni ha confessato che ultimamente non starebbe chiudendo occhio. Tanti sono i pensieri, densi come nuvole nere, che le vanno a far visita da sotto il cuscino. E magari anche certi dilemmi esistenziali che, tra sé e sé, suonano così: “Mejo come la Thatcher, come la Merkel o come la Truss?”. Tenera non è la notte a Mostacciano, Roma sud, nell’appartamento della nuova royal family. Tuttavia, serve la fonte primaria, senza bisogno di vedere l’intero girato. E chi meglio di lui, di Andrea Giambruno, presidente della Camera (matrimoniale) di FdI? “Ora, al di là dei titoli dei giornali, è proprio così: è una fase delicatissima per l’Italia. Giorgia sente su di sé una responsabilità enorme, che le toglie il sonno. Le famiglie non ce la fanno ad andare avanti, le imprese chiudono: è una situazione drammatica. Chi l’ha votata come ultima speranza potrebbe rimanerne deluso molto presto se non arrivassero subito risposte adeguate. E poi, diciamocelo, il consenso è volubile. Oggi sei alle stelle, domani non più. E lei lo sa benissimo: è una professionista della politica. Certo, se Draghi non si fosse dimesso, se si fosse votato alla fine della legislatura – dice al Foglio Andrea Giambruno – per noi sarebbe stato meglio, sotto tanti punti di vista. Ma è andata così: Draghi ha lasciato, gli italiani si sono espressi e adesso è il momento che tutti scendano in campo, a partire dai migliori. Come la vecchia pubblicità della Nike”. Giambruno ce l’ha con Fabio Panetta, più coccolato di lui in questa fase storica dalla leader di FdI. Anche mister Meloni ha la speranza che alla fine, magari, ci pensi il telefono del Quirinale a convincere l’economista della Bce a spostarsi in Via XX Settembre. Giusto? “Ma questo lo dici tu”. Segue risata scacciapensieri.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE