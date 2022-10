Il grilliino senza vaffa che porta la musica classica in Senato. Intervista a Luca Pirondini

Alla fine ammette anche che la viola è strumento più “movimentista”, meno individualista rispetto al violino, probabilmente pure meno egoista, perché certo è che “i violinisti sono decisamente più competitivi, loro in tournée passano le serate in camera a esercitarsi, noi nella hall dell’hotel a raccontare storie”. Il senatore Luca Pirondini dice questo e altro prima di lasciare (temporaneamente) il golfo mistico ed entrare nell’emiciclo di Palazzo Madama. Ci entra con una storia almeno singolare: è il primo musicista classico eletto al Senato della Repubblica, il primo a metterci piede, pure ora che i posti disponibili si sono ristretti da 315 a 200 eletti in quella che resta la camera “alta” di un sistema bicamerale perfetto. Pirondini ha 41 anni, è genovese, si è diplomato in viola al conservatorio Nicolò Paganini, illustrissimo genovese troppo a lungo bistrattato dai suoi concittadini che come è noto nel Dopoguerra gli buttarono giù pure la casa nativa. Dal 2018 è prima viola dell’orchestra sinfonica di Sanremo, la città del festival e della canzone italiana.



A Palazzo Madama Pirondini arriva con i voti del Movimento Cinque Stelle, partito che già rappresentava nel consiglio comunale di Genova, dove è stato rieletto il 12 giugno scorso. Vero, il senatore pentastellato può contare su predecessori che hanno fatto la storia mondiale della musica classica, ma le loro sono decisamente storie diverse. Giuseppe Verdi, il Maestro non uno dei numerosi omonimi, venne eletto alla Camera e poi al Senato, ma quando l’Italia era appena stata unificata sotto il regno dei Savoia. Un altro Maestro osannato in tutto il mondo venne nominato senatore a vita della Repubblica e si trattava di Arturo Toscanini, ma alla fine disse no e a quanto pare era così scocciato dalle vicende italiche che neppure aggiunse un rituale “grazie”.

