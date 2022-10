Salvini, lo zingaro. Bossi scuote il partito, lui fa il tour per sezioni

I vecchi leghisti si associano mentre la Lega pensa alla lista dei ministri. Andrea Ostellari tra i papabili per "ricompensare il Veneto". A Bergamo non si trovano candidati segretari

E’ il viagra dei leghisti “decorati”, Matteo Salvini come il sildenafil. Lo ha fatto tornare eretto a Umberto Bossi, Bobo Maroni, Mimmo Pagliarini, Roberto Castelli… Trecentoquattro anni insieme. Stanno fondando comitati, correnti, associazioni. Sono i nuovi Enrico Toti del nord, l’eroe che urlava: “Nun moro io!”. Inseguono Salvini con le stampelle. C’è chi ha arterie otturate, chi i polmoni guasti e chi l’occhio guercio. Non si fermano. Le loro carrozzine sono più veloci della sua autoblù. Indossano canotte e bevono grappa. Al Consiglio federale, previsto per oggi, il “segretario”, per “ricompensare” il Veneto, potrebbe indicare come futuro ministro Andrea Ostellari, un veneto che il Veneto detesta. Giovedì sera, a Saronno, Salvini si presenterà di fronte ai militanti. A Seriate, sabato, un’altra assemblea. Intende girare l’Italia che ha deluso. Farà il rom, lo zingaro, l’alternativo nomade.