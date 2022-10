"I dirigenti del Pd dovevano spendersi di più nei collegi, ora una costituente". Parla Roberto Morassut

"Non dobbiamo sciogliere nulla, dobbiamo sapere e ricordarci di essere un grande partito, pur nella sconfitta. Dobbiamo rassicurare l’elettorato che siamo pronti a lavorare non per cancellare, ma per consolidarci"

Crisi, disfatta, buio, vuoto, notte, addirittura morte: il risultato elettorale dal Pd, visto dal Pd e da alcune aree intellettuali, assume in questi giorni tinte da tragedia, senza possibilità di riscatto a breve. E c’è chi evoca lo scioglimento (Giuseppe Conte ringrazia?). Fatto sta che al capezzale del Pd si stanno in questo momento affollando ansie, paure e fantasmi, sullo sfondo di un congresso dai contorni ancora mobili. Poche le certezze, e tra queste ci sono le poche, pochissime vittorie nei collegi uninominali. Per esempio quella di Roberto Morassut, nel collegio Roma 04 alla Camera. Il deputato uscente e rieletto, già assessore all’Urbanistica con Walter Veltroni a Roma, oggi anche esponente della direzione Pd (convocata per il 6 ottobre), guardando a ritroso, riflette sulle battaglie non combattute, quelle che forse avrebbero potuto portare qualche voto in più. Parte da un dato, Morassut: “Su circa settantacinquemila voti ottenuti dalla coalizione nel mio collegio uninominale, quasi il 10 per cento sono voti dati a me senza espressione del voto di lista. Segno che il radicamento nel territorio conta e aiuta lo stesso partito”. Un partito i cui dirigenti, a differenza che delle precedenti elezioni politiche, hanno disertato in massa i collegi uninominali. Si sarebbero dovuti candidare, invece, dice il deputato: “Lo dico riconoscendo un nostro errore – e sottolineo nostro, facendo io parte della direzione del partito. Le figure più rappresentative del Pd, pur con un paracadute nel proporzionale, avrebbero dovuto e potuto spendersi nei collegi e combattere nei territori. Proprio perché il momento era difficile: avremmo dato un segnale e, lo dico a posteriori, evitato di dare l’impressione di essere impegnati in un’azione più che altro difensiva. Un dirigente deve essere in prima linea, tanto più quando la strada è in salita”. A urne chiuse, però, Morassut invita a guardare avanti “in modo costruttivo e non distruttivo”.