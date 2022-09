Il diritto Ue spiegato a Francesco Lollobrigida

Francesco Lollobrigida, capogruppo uscente di FdI alla Camera, sostiene che “il principio della sovranità del diritto comunitario su quello nazionale è oggetto di dibattito anche in altri paesi. In Germania la Corte costituzionale ha affermato che, tra i due sistemi normativi, prevale sempre quello che più tutela la popolazione tedesca”. E’ il riferimento alla normativa tedesca l’aspetto più inquietante delle affermazioni di Lollobrigida. Nella Costituzione tedesca c’è un lungo articolo dedicato all’Europa, che la Corte ha interpretato nel senso che ogni decisione che comporti spese per la Germania deve essere verificata dalla Corte stessa, per garantire che non metta in discussione la stabilità finanziaria del paese.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE