Come è nato il pastrocchio sul tetto agli stipendi pubblici che Draghi vuole risolvere

Arriva a sorpresa il via libera del Senato a una deroga ai compensi dei manager fissati per 240mila euro. L'attesa per una mossa del governo che intanto esprime "disappunto". Ecco cosa è successo

Alla fine ai più alti funzionari di Palazzo Chigi tocca recitare la parte dei fessi, di quelli che si sono fatti prendere per il naso. Che non è una cosa onorevole, ma che vale a spiegare il pastrocchio di un emendamento che i collaboratori di Mario Draghi avevano deciso di accantonare e che poi è finito approvato dal Senato. E c’è del paradossale: perché il tutto avviene con un blitz da legge di Bilancio. Solo che stavolta il provvedimento violato è il decreto Aiuti bis, pensato per dare sostegni a imprese e famiglie che vivono nella tribolazione del caro energica, e invece finisce con l’ospitare una norma che elimina il tetto di 240 mila euro per capi delle Forze armate e dirigenti della Pa. Il tutto, allo scadere della legislatura, nel presunto disinteresse generale. Un furto con destrezza, insomma. Riuscito, ma forse non del tutto, se è vero che ora Draghi pretende di correggere questa stortura clamorosa.