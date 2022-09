Il “one man show” di Conte è l'inizio di un M5s senza Grillo

Il presidente dei 5 stelle presenta a Roma programma e candidati. Il fondatore non c'è, ma nessuno sembra accorgesene. Standing ovation per Paola Taverna e gli altri big che non saranno candidati. Solo l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi è relegata in 25esima fila

Bisogna ammettere che c’è un certo entusiasmo. L’appuntamento è alle 16.30 all’auditorium della Conciliazione di Roma. Giuseppe Conte presenta “Dalla parte giusta”, il programma del M5s. Un po’ Matteo Renzi, un po’ Steve Jobs. Metà Leopolda, metà ostensione del nuovo iPhone. Il suo è un one man show studiatissimo. Camicia e pantaloni scuri, scarpe da ginnastica, tablet stretto tra le mani, l’ex presidente del Consiglio si presenta da solo sul palco. Tre regie curano audio, luci e anche il maxischermo che campeggia dietro al capo dei grillini. Le luci variano d’intensità in base al suono della sua voce e alla forza degli applausi in sala. Per restituire il senso di “una grande comunità”, mentre il presidente del M5s parla, sul grande schermo alle sue spalle sono collegati da tutta Italia ex parlamentari e candidati. Li ha istruiti in mattinata Rocco Casalino con una mail in cui spiegava loro come fare per garantire il successo dell’evento. “Inquadrature di qualità e luminose” con librerie sullo sfondo e “partecipazione attiva”: applaudire e intervenire se chiamati. E infatti Conte ne tira subito in ballo uno, l’ex deputato Massimo De Rosa: “Che si dice Massimo?”. E siamo partiti.