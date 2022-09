Così Letta è finito nella morsa di Conte e Calenda

Infieriscono, perfino. Da un lato e dall’altro. Giuseppe Conte, arrivato a Torino, due giorni fa, rincuorato dalla folla accorsa a vederlo a Borgo Vittoria, quando s’è sentito dire che al mercato di corso Palestro, poche ore prima, Debora Serracchiani era stata accolta con un certo disinteresse, s’è lasciato scappare un mezzo ghigno: “Non riferiteglielo a Enrico Letta, sennò penserà che sono tutti putinisti in Piemonte”. Matteo Renzi, dal capo opposto, se la ride di gusto: “Letta poteva fare tre cose, tutte comprensibili: fare l’alleanza neo gauchista col M5s; fare l’alleanza draghiana con noi del centro; oppure andare da solo. Ha fatto la quarta cosa: un disastro”. Un accanirsi da insolenti, forse. Ma di certo c’è che Letta sta davvero lì, nel mezzo: stretto nella morsa dei suoi alleati potenziali che ora si rivelano i suoi nemici più temibili. E così i candidati in Lombardia segnalano che la crescita del Terzo polo rischia di far perdere anche quei pochi avamposti rimasti validi; da Napoli, al Nazareno arrivano segnali opposti: “Qui i 5 stelle volano”.

