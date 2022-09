Calenda, Conte e Letta, confronto a distanza (di caratteri e di idee) nella sede di Confcommercio

Uno sembra giocare in casa, da ex ministro dello Sviluppo (Carlo Calenda, leader di Azione), l’altro sembra teso come prima di un esame (Giuseppe Conte, leader del M5s), l’altro ancora mostra di aver studiato a lungo il tema (Enrico Letta, segretario del Pd), e forse anche per questo viene applaudito (ma votato, poi, chissà). Loro, gli imprenditori e i vertici di Confcommercio che hanno organizzato la due giorni di incontri con i leader politici di ogni schieramento, per illustrare le richieste delle imprese del terziario di mercato “che da tre anni si confrontano con crisi gravissime”, dice il presidente Carlo Sangalli, e per ascoltare dal vivo le proposte dei partiti, ascoltano attentamente. Ed educatamente applaudono: applauso sostanzioso per Calenda e Letta, applauso più flebile per Conte.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE