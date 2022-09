Salvini rimuove Volpi dalla chat leghista. Le crepe del Carroccio su Whatsapp

Dopo l'intervista al Foglio in cui il deputato spiega i motivi che lo allontanano dal partito, il capo della Lega lo elimina dal gruppo dei parlamentari. Il clima nel partito e la furia del Capitano

E' intervenuto il capo in persona, come si fa quando si vuole dare un segnale inequivocabile. Eccolo, allora, il messaggio: "Matteo Salvini ha rimosso Raffaele Volpi". Il capo della Lega insomma non l'ha presa bene, e si capisce, l'intervista rilasciata al Foglio dall'ex sottosegretario alla Difesa, quella in cui annuncia il suo addio alla Lega.

"Dopo trent'anni, non mi riconosco più in questo partito", ci ha spiegato Volpi. E a Salvini è bastato leggere l'articolo in rassegna stampa, per andare su tutte le furie. E così, tra un intervento in diretta su Rai Uno, e un comizio a San Martino di Lupari, in quel di Padova, ha preso il cellulare e ha rimosso Volpi dalla chat dei deputati della Lega. Nessuno ha risposto. Nessuno ha commentato. Per dire del clima che si respira, insomma, dalle parti del Carroccio.

Screenshot chat Lega (Il Foglio)