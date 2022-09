La Lega del pugnale. Molinari e Fedriga si preparano per il dopo Salvini. Sono già sfidanti

La Lega ha perso la voce. C’era un deputato, un militante, che non era solo un militante. Si chiama Daniele Belotti ed è il fondatore della Lega di Bergamo. Dal 1995, da 27 anni, è la gola che a Pontida urla ogni anno: “Siamo tanti, mai così tanti, sul sacro prato. Lo dicono i vecchi, lo imparino i giovani, i leghisti non mollano mai. E dico mai”. La Lega lo ha mollato. In Parlamento non ci sarà. E’ stato escluso dalla liste. A differenza di come lamenta il segretario non c’è nessun complotto contro di lui, nessuno “schema” contro il suo partito. E’ solo la fine delle cose. La fine che lui stesso sta accelerando. Si sono già formati due cartelli, in politica si chiamerebbero due piattaforme, che preparano la ricostruzione. Sono due gommoni che in silenzio caricano uomini. Il primo è quello del capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, uno che conosce l’arte del pugnale. In Piemonte con una scalata scientifica ha sostituito e rimosso due suoi vecchi maestri: Oreste Tino Rossi e Roberto Cota. Il suo è il gommone dei corsari. L’altro è quello di Massimiliano Fedriga, l’unico che può ottenere il lasciapassare di Luca Zaia, il leghista più popolare dopo Salvini. E’ il gommone dei duchi. Fedriga ha un libro in uscita. E’ una biografia dal titolo “Una storia semplice”. Sono entrambi due figure della nuova Lega ed entrambi hanno un desiderio comune: vedere Salvini al Viminale. Glielo vogliono dare come a Napoleone gli inglesi diedero l’Elba. Dopo resta solo Sant’Elena.

