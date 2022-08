Salvini e il bisturi per le liste. Nella Lega c'è chi agita i ricorsi

Questa volta Matteo Salvini ha usato il bisturi e non la clava. E’ stato chirurgico, previdente e forse abbastanza vendicativo. Al momento di compilare le liste elettorali il leader della Lega si è messo listino per listino, collegio per collegio, a scegliere i candidati. Lui sì, lui no. Chi ha assistito in quelle ore al lavorìo dell’ex ministro dell’Interno racconta con devozione: “Matteo ha scelto anche i terzi e i quarti candidati del proporzionale”.

