Paola Mastrocola: "Più che di stipendi più alti la scuola ha bisogno di promuovere cultura"

Aumentare gli stipendi dei docenti, equipararli a quelli europei: un argomento che sembra mettere d’accordo leader politici di opposti schieramenti. Ma è possibile sostenere in futuro una spesa aggiuntiva (e costante) stimata tra i 6 e gli 8 miliardi di euro? Ed è davvero questa la soluzione quasi magica per una scuola migliore? E se lo è, che cos’altro manca, alla scuola, per essere all’altezza dei tempi difficili? Paola Mastrocola, ex docente e scrittrice, un anno fa ha scritto con il politologo e sociologo Luca Ricolfi un libro che ha fatto riflettere (“Il danno scolastico-la scuola progressista come macchina della disuguaglianza”, ed.Nave di Teseo). E oggi dice che sì, sarebbe “felice di vedere raddoppiati gli stipendi dei professori”, ma che “non è tanto quello il punto, non l’unico e non il più urgente: si pensa sempre che i problemi della scuola possano essere risolti aumentando gli stipendi e in generale i fondi, ma non si sente molto parlare di cultura”, dice: “Ecco, mi piacerebbe che qualcuno, in campagna elettorale e non, riportasse la scuola alla sua dimensione culturale. E poi: si sente spesso parlare di stipendi dei docenti come se si alludesse alla reputazione sociale degli stessi. Ma è questo il problema? Si misura la reputazione sociale da questo? Fermo restando che, ripeto, sarei felice di vedere gli stipendi dei docenti crescere, penso che un docente dovrebbe prima di tutto essere stimato in quanto portatore di cultura, figura magistrale che crea attorno a sé un alone di autorevolezza. Mi intristisce che si finisca sempre sul tema dei soldi, quando si parla di scuola, e mai sull’urgenza di un piano di idee per la scuola”.

