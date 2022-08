Addio mascherine, Dad e distanziamento. Le nuove regole per la scuola

Via le restrizioni. Le nuove istruzioni del ministero dell'Istruzione: sanificazioni e cambi d'aria. Protezioni solo per il più fragili. Tornano i docenti non vaccinati. L'inizio dell'anno scolastico, in gran parte d'Italia, è fissato per la settimana del 12 settembre

Ritorna la normalità anche tra i banchi di scuola: niente più mascherine e distanziamento. Il ministero dell'Istruzione, recependo le indicazioni dell'Istituto superiore di Sanità, ha comunicato agli istituti di primo e secondo grado - dalle elementari alle superiori - le nuove regole in vista del rientro in classe, che avverrà nella gran parte delle regioni nella settimana che parte il 12 settembre, con l'eccezione dell'Alto Adige che anticipa al 5, e di Sicilia e Valle d'Aosta che hanno optato per il 19.

Le misure anti-Covid, come si legge nella nota pubblicata dal Miur, "esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023". Vuol dire che non sarà più obbligatorio indossare mascherine mentre tornano i doppi banchi. L'utilizzo dei dispositivi di protezione, delle FFp2, riguarderà soltanto i soggetti fragili, coloro che rischiano di sviluppare una malattia severa.

L'ingresso a scuola sarà consentito a tutti, restano a casa solo. i positivi o chi ha la febbre oltre i 37,5 gradi. Anche la didattica a distanza sarà un ricordo e salvo casi eccezionali, che comunque dovranno essere valutati dalle singole scuole, non si farà più ricorso alla Dad per i contagiati.

Tra le altre indicazioni, si raccomanda una frequente aerazione degli spazi scolastici, oltre a una sanificazione ordinaria (periodica), oppure straordinaria in presenza di uno o più positivi. Inoltre, venute meno le restrizioni, torneranno negli istituti anche i docenti non vaccinati.



Infine, il ministero invita a “prepararsi ed essere pronti” ad affrontare eventuali fenomemi di recreduscenza del virus. In quel caso potrebbero invece essere reintrodotte alcune misure di contenimento.