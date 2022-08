Io voto chi cambia la scuola

Per chi votare? Per me è semplice: voterò per chi ai primi posti del suo programma mette la scuola. E non solo aumentando gli stipendi, come è pur giusto fare, ma farlo premiando il merito (e senza ricorre a penosi trucchetti, ad esempio quello di inventarsi la categoria del “docente esperto”, cfr. “Docente ‘esperto’ o ‘diversamente anziano’, di Luigi Oliveri, Phastidio, 8 Agosto 2022). Oggi è sotto gli occhi di tutti che la scuola non vorrebbe valutare, per non scontentare i genitori, e che essa non viene valutata, per non scontentare gli insegnanti sindacalizzati. Alla scuola andava (2019) il 3,5 per cento del Pil; ma ai test PISA, che con frequenza triennale misurano il livello di istruzione degli adolescenti dei principali paesi industrializzati, nel 2018 l’Italia era nella lettura inferiore e nelle prove di scienza significativamente inferiore ai coetanei dei paesi Ocse.

