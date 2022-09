Lega e perestrojka. In Veneto il timore che Salvini stia lavorando per indebolire Zaia

L'epicentro della crisi è la regione di Luca Zaia. Il malessere contro le scelte dei commissari e la paura che dietro ci sia una strategia per cedere la guida della regione a Luigi Brugnaro

Il travaso di voti lo chiama “recupero” e il “riciclo” di proposte lo definisce novità. Matteo Salvini si è “guastato”. I militanti della Lega lo paragonano a un transistor: “Trasferisce energia, consenso, a FdI, e brucia le ‘resistenze’, la nostra identità”. In Veneto c’è una parola che viene sussurrata: “Perestrojka”. Il vicesegretario di Salvini, Lorenzo Fontana, è scontento del commissario regionale scelto da Salvini. E’ Alberto Stefani, uno che per la base (questo è il titolo assegnato) è “l’attaccapanni”. A Padova e a Verona si ipotizza addirittura un disegno: ridimensionare il blasone di Luca Zaia, il “meccanico”, e offrire in futuro la guida della regione al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. La Lega dice della Lega: “Dopo il 26 settembre servirà un Gorbaciov”.