Swg: il centrodestra al 46,1 per cento, il Terzo polo supera Forza Italia

Secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto Swg per il TgLa7, la coalizione di Giorgia Meloni è saldamente in testa seguita dal 28,2 dello schieramento di Enrico Letta. Cresce il Movimento 5 stelle e Azione/Italia Viva

A cinque giorni dallo stop imposto per legge a tutti i sondaggi elettorali, lo scenario sembra immutato. Fratelli d'Italia continua a dominare con il 25,8 per cento (+1 rispetto alla scorsa settimana), seguito dal Partito democratico con il 21,4 (-0,9).

Stando all'ultima analisi di Swg mandata in onda stasera su La7, la Lega si attesta al 12,1 per cento (-0,4) e il Movimento 5 stelle al 11,9 (+0,3). Il Terzo polo formato da Carlo Calenda e Matteo Renzi supera il partito di Silvio Berlusconi: 7,2 per cento (+0,4) contro il 6,7 (-0,3).

I Verdi insieme a Sinistra Italiana raggiungono il 4,2 per cento e Italexit il 3,1. Non riescono a superare la soglia di sbarramento (fissata al 3 per cento): Più Europa (1,9), Noi moderati (1,5), Impegno Civico (1,3) e Unione popolare (1,2). Gli astenuti, in aumento di un punto percentuale, sono quasi 4 Italiani su 10.