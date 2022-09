La risposta di Draghi alla tesina a lui dedicata: "I miei risultati sono anche merito dei miei maestri"

Il presidente del Consiglio diventa il protagonista dell'elaborato di maturità di uno studente. La sua lettera pubblicata su Twitter: "Non so se merito simili elogi o paragoni tanto illustri, ma spero che la mia storia possa esserti di ispirazione"

"Non so se merito simili elogi o paragoni tanto illustri, ma spero che la mia storia possa esserti di ispirazione". È un Mario Draghi tanto "intimo" quanto umile quello che si scopre nella (inaspettata) lettera di risposta a un ragazzo che gli ha dedicato la sua tesina di maturità. "In ogni fase della mia vita – scrive il premier –, ho sempre considerato fondamentale impegnarmi nello studio e nel lavoro. I risultati che ho raggiunto sono stati anche merito degli straordinari maestri che ho avuto".

Ieri mattina, al mare, ho ricevuto la risposta all'invio della mia tesina da parte del Presidente Del Consiglio dei Ministri Mario Draghi. La mia tesina parlava della sua vita.

Grazie per la risposta…

Ora sono contentissimo: pic.twitter.com/MQVKvDWcD1 — Lomma (@lomma_11) September 1, 2022

Lo studente, di nome Alessio, ha ricondiviso ieri su Twitter il foglio con l'intestazione di Palazzo Chigi. "Ieri mattina, al mare, ho ricevuto la risposta all'invio della mia tesina da parte del presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi. Grazie per la risposta... Ora sono contentissimo".

Come avevamo già scritto sul Foglio, l'ex numero uno della Bce non è nuovo a questo genere di episodi. Esistono diverse risposte a firma Mario Draghi alle domande che gli italiani gli hanno rivolto da quando è in carica. Un giorno, per puro caso, un pensionato meridionale dall’aria spaesata ha mostrato a un cronista una lettera del premier. E non si trattava di un falso.

La conferma di questa corrispondenza con gli italiani, una corrispondenza sotterranea, si è avuta quando uno studente universitario di nome Marco Liati ha pubblicato su Twitter un'altra lettera presidenziale. Aveva spedito la sua tesi sul reddito di cittadinanza alla presidenza del Consiglio e la risposta di Draghi è stata la seguente: “È ispirato a valori costituzionali, come l'eguaglianza e la solidarietà politica, economica e sociale. Tuttavia si tratta di uno strumento che, come lei sottolinea, ha alcuni limiti, soprattutto per quanto riguarda le politiche attive del lavoro. Con i migliori auguri per i suoi studi, Mario Draghi”.

Il regalo al giovane Alessio quindi non stupisce. Nel breve testo rivolto all'alunno compare anche una dedica a due vecchi mentori dell'ex numero uno della Bce. "I risultati che ho raggiunto sono anche merito degli straordinari maestri che ho avuto. Ne ha i ricordati alcuni, come Federico Caffè e Franco Modigliani, ed è bello che un ragazzo come te li conosca".

Travolto dai messaggi di risposta per congratularsi con lui, lo studente ha fatto sapere di aver già incorniciato la lettera del suo "idolo", come dice lui stesso nei commenti su Twitter.