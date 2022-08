Le convergenze destra-sinistra sulle pensioni

Sebbene le emergenze del paese siano la crisi energetica, l’inflazione e le potenziali ricadute industriali e occupazionali di un costante aumento dei prezzi del gas o di razionamenti dovuti alla sua scarsità, in cima alle promesse dei partiti in campagna elettorale ci sono sempre le pensioni. La cosa più normale, a quattro mesi dalla fine di Quota 102, pensata dal governo Draghi come tappa intermedia per spezzare lo “scalone” prodotto da Quota 100, sarebbe un ritorno alla riforma Fornero, magari con qualche meccanismo di flessibilità non oneroso per lo stato. Ma i partiti hanno grandi progetti di riforma, molto costosi, e in contraddizione con quelli dei propri alleati.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE