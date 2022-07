La strategia della pensione di Meloni, Salvini e Berlusconi soffoca il futuro del paese

Che Italia immagina il centrodestra per i prossimi cinque anni e oltre? I programmi non sono stati ancora preparati nel dettaglio, ma già dai primi giorni di campagna elettorale appare chiaro che punterà molto sulle pensioni. Silvio Berlusconi ha promesso di alzarle a 1.000 euro al mese per 13 mensilità. La proposta è condivisa da Giorgia Meloni che alla recente conferenza programmatica di FdI a Milano ha indicato come “importantissimo” l’obiettivo di “alzare le pensioni minime a 1.000 euro al mese” per 6 milioni di pensionati sotto questa soglia. A questa proposta va poi aggiunta quella di Matteo Salvini, che da molto tempo punta – insieme ai sindacati – su Quota 41: pensionamento anticipato per chi ha 41 anni di contribuzione. Queste proposte costano un sacco di soldi.

