Perché la politica deve ridare ai giovani il futuro

Ritratto di un paese che pensa più alle pensioni che alle incertezze e allo smarrimento di una generazione. Con una proposta: una regola fiscale intergenerazionale, che però non è politicamente conveniente. Tocca agli adulti e agli anziani farsene promotori con i partiti. Se non ora, quando?

La campagna elettorale è tutta incentrata su fisco e pensioni. Come al solito. Il centrodestra propone la flat tax, il centrosinistra il taglio dell’Irpef sui redditi medio-bassi, il Movimento 5 stelle insiste con i cashback. Il centrodestra è molto attivo anche sul fronte pensioni. Berlusconi ha garantito l’innalzamento delle minime a 1.000 euro. Salvini continua a inseguire la riforma Fornero – introdotta ormai dieci anni fa – e prospetta la flessibilità in uscita dal mondo del lavoro con Quota 41, dopo essersi intestato Quota 100 nel 2018. Completa i programmi una lunga serie di bonus e mance elettorali per diverse categorie di persone – inclusi i giovani. Ovviamente, non c’è traccia di discussione sulla sostenibilità finanziaria di queste nuove spese – o minori entrate. Ma il programma del centrodestra prevede la “valutazione dell’impatto generazionale delle leggi e dei provvedimenti a tutela delle future generazioni”. Viste le proposte del centrodestra, facile prevedere quale sarà la valutazione per le future generazioni: lacrime e sangue!