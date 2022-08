È arrivato il momento di trattare i giovani da adulti. Un appello ai partiti

Quand’è che la politica inizierà a trattarli da adulti? Hanno pagato le maggiori conseguenze economiche del Covid per proteggere i più anziani, pur essendo tra quelli che durante la fase più acuta della pandemia hanno corso meno rischi. Hanno perso il lavoro più dei loro colleghi più grandi, perché durante la pandemia i posti di lavoro più fragili erano proprio quelli più diffusi nella loro categoria. Hanno dovuto fare i conti con un logoramento della propria formazione, e dunque del proprio capitale umano, facendo i conti con una chiusura prolungata delle scuole, con un’infinita sessione di lezioni online, con una interminabile stagione di insegnamenti da remoto. Hanno mostrato una responsabilità senza precedenti durante la fase più drammatica della pandemia, scegliendo di vaccinarsi in massa senza ascoltare le irresponsabili sirene del populismo negazionista. Hanno ascoltato per anni le balle di molti politici, che hanno offerto in modo truffaldino agli elettori proposte indirizzate a sostenere i pensionati spacciandole per proposte indirizzate a favorire l’ingresso nel mercato del lavoro dei giovani, diffondendo la menzogna che a ogni pensionato in più coincidesse un giovane occupato in più.

