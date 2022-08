L'Italia è più forte del catastrofismo

E invece no. Sono mesi che osserviamo il futuro economico nel nostro paese con uno sguardo cupo, rassegnato e apocalittico, immaginando dopo l’estate di dover fare i conti con un autunno socialmente molto caldo, caratterizzato da un inevitabile malcontento diffuso, da una crisi economica inarrestabile e da uno scenario ineluttabile caratterizzato da disoccupazione crescente e povertà arrembante. E’ possibile che, dopo l’estate, l’economia italiana possa incontrare grandi difficoltà. E’ possibile che la stima allarmante recapitata la scorsa settimana sul tavolo di Mario Draghi, relativa ai costi energetici previsti per l’ultimo trimestre dell’anno, più 80 per cento rispetto a questo trimestre, possa essere concreta e possa avere un impatto drammatico sulla vita delle medie e grandi industrie energivore italiane (il governo, a quanto risulta al Foglio, è pronto a promuovere un’operazione straordinaria di ricapitalizzazione dell’Ilva, insieme naturalmente con i proprietari di ArcelorMittal). E’ possibile che tutto questo si realizzi, con gli effetti catastrofici preannunciati, ma nell’attesa che una calamità arrivi, da mesi l’economia italiana continua a offrire sorprese che potrebbero permettere di tenere lontani chissà per quanto gli scenari di decrescita, di crisi e di miseria. Ieri l’ultimo caso, incoraggiante, forse persino esaltante.

