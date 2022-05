"Fare figli è vantaggioso per il mondo del lavoro". Parla il presidente di Farmindustria

Al via ieri la seconda edizione degli Stati generali della natalità all’Auditorium della conciliazione. Papa Francesco, impossibilitato a partecipare in presenza per i problemi al ginocchio, ha inviato un messaggio ai partecipanti: “Il tema della natalità rappresenta una vera e propria emergenza sociale. (…) Nascono sempre meno bambini e questo significa impoverire il futuro di tutti; l’Italia, l’Europa e l’occidente si stanno impoverendo di avvenire”. “C’è una periferia esistenziale in occidente, che non si nota immediatamente – prosegue il Papa. E’ quella delle donne e degli uomini che hanno il desiderio di un figlio, ma non riescono a realizzarlo. Molti giovani faticano a concretizzare il loro sogno familiare”.

