Gabriele Albertini: “Voterò comunque Calenda. Moratti? Al Pirellone”

“Letizia Moratti governatrice? Se il centrodestra si presenterà unito con Fontana dovrà scegliere se correre comunque”. Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, parlando con il Foglio, si prende tutto il tempo per spiegare i concetti: partono larghi salvo diventare stringenti come cappi. “Ho ricevuto qualche giorno fa un sondaggio nel quale ho letto con sorpresa che il Terzo polo e Forza Italia per il Senato, e dunque per la Lombardia, sono dati entrambi oltre il 7 per cento. Se il 7 o l’8 fosse nazionale, Calenda e Renzi farebbero una festa”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE