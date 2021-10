"Salvini bravissimo. Meloni una rompiscatole. La destra non è pronta a governare". Parla Albertini

“E’ stato bravissimo, è stato sincero, gli faccio gli applausi”. Ma perché Matteo Salvini continua a ripetere “non sarà un audio a farci litigare”; “io e Giorgia andiamo d’accordissimo”? Dovrebbe dire “confermo tutto. Non nego nulla”. Leggete cosa pensa Gabriele Albertini, il gran lombardo, l’ex sindaco di Milano, l’uomo che non lo avrebbe fatto perdere con “ignominia”. Meloni è una “rompiscatole” come dice il leader della Lega? “Il suo partito dell’ordine è il partito che fa disordine. Salvini ha detto la verità”. Ha detto pure di Milano “io me ne frego”. E’ un’altra verità? “Milano è il laboratorio del nuovo. Milano è sempre l’inizio di tutto”. Cosa aspetta Salvini a rivendicare l’audio pubblicato dal Foglio, i suoi pensieri “pettinati”?

