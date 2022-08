 Il repubblicano Draghi: “Ce la faremo con qualsiasi governo”

Sostituirlo sarà semplice, dimenticarlo sarà impossibile. Una madre, alla figlia di nove anni, lo indicava così: “Quello è Mario Draghi, il presidente che ha risollevato l’Italia. E’ lui che vi ha fatto tornare a scuola”. Il ciellino Pietro Anzaldi, memoria del Meeting, registrava: “E’ passato un pezzo di storia. Io c’ero”. Scriveranno: “Erano italiani ruffiani, faziosi, corrivi”. E allora erano corrivi oltre seimila corpi che, alla Fiera di Rimini, padiglione D, si sono sollevati per applaudire e ringraziare un “non-candidato” che ha invitato tutti ad “andare a votare”. Quanto li ha pagati per farsi dire “Bravo!”? E sono tutti faziosi quelli che stanno ritagliando il suo discorso e che lo rilanciano sui social: “Voi giovani insieme riflettete, combattete, sperate, costruite. Siete voi la speranza della politica”? Ha forse offerto un collegio nel Lazio 1? Sono ruffiane anche le suore, con le loro gonne lunghe e le loro cuffie strette, che concordavano: “Protezionismo e isolazionismo non coincidono con l’interesse nazionale”; “L’Italia non è mai stata forte quando ha fatto da sola”; “Chiunque verrà eletto saprà preservare lo spirito repubblicano”? Alessandro Dall’Acqua, 17 anni, di Legnano, lo ha ascoltato e ha preso coraggio. Si è avvicinato e ha chiesto: “Presidente, lo fai un selfie?”. E Draghi: “Facciamolo”. A Rimini sono nati i “Draghi tubber”.

