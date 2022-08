Così Draghi lavora per mettere al riparo il Pnrr dalle minacce sovraniste

Palazzo Chigi punta a conseguire 45 dei 55 obiettivi rimasti nel 2022 prima del passaggio di consegne. Meloni per ora fa danni solo a parole, e chiede dritte al premier. La tentazione di FdI di stravolgere il Piano si scontra col Quirinale e con le strutture tecniche che il prossimo governo erediterà

La risposta, d’ordinanza, dice di un rispetto morboso delle formalità istituzionali, quasi a voler prevenire qualsiasi accenno di complottismo: “Solo affari correnti”. Così riferiscono i collaboratori di Mario Draghi ai funzionari dei vari ministeri che in questi giorni di siesta agostana si sentono sollecitati a fornire dati e tabelle. E del resto a sgomberare il campo, a fine luglio, c’ha pensato il Quirinale, che ha settato il metronomo di Palazzo Chigi sull’andante spinto, riguardo al disbrigo delle questioni rimaste in sospeso dopo la crisi di governo. Muoversi, dunque: specie sul Pnrr, che più di tutte è l’incombenza che non ammette tentennamenti.