I numeri della nostra economia sono meno tragici di quanto si creda 

L’inflazione galoppa, la guerra infuria, il gas ci manca: si prepara per l’autunno la tempesta perfetta? Attenti ai profeti di sventura e soprattutto mai alzare bandiera bianca. L’Italia va, anche se a passo più lento; la dipendenza dal gas russo è scesa dal 40 al 25 per cento e i depositi si stanno riempiendo, se le cose procedono a questo ritmo eviteremo di passare l’inverno al freddo; i prezzi salgono, però le aziende lavorano e le banche sono solide. Insomma i fondamentali economici sono buoni e dobbiamo esserne convinti noi per primi.

