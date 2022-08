L'enigmistica dei patrioti: l'ultima trovata della campagna elettorale di FdI

In tour per l'Italia Giorgia Meloni si porta dietro opuscoli con rebus e cruciverba. Tra un ripasso dei valori più cari al partito e qualche attacco agli avversari

Nella campagna elettorale balneare non poteva mancare l'enigmistica. E quella che distrubuisce Giorgia Meloni nel tour che attraversa il paese in vista del voto è tutta a tema: è l'Enigmistica dei patrioti, copyright Fratelli D'Italia. Tra quiz, cruciverba e rebus l'opuscolo è un ripasso della storia del partito con la fiamma nel simbolo e di riferimenti più cari all'universo meloniano, tra una stoccata e l'altra contro il governo di Mario Draghi, il Partito Democratico e gli altri avversari politici.

Per completare il cruciverba dei patrioti bisogna conoscere, ad esempio, il nome di Viktor Orbán – alla voce 69 orizzontale – ma anche avere le idee chiare sul conflitto in Ucraina, per riempire con la parola "invasione" le caselle che rispondono alla definizione "l'ha compiuta la Russia in Ucraina".

Ci sono poi riferimenti agli avversari – "la fallimentare riforma Renzi sulla scuola" – ma anche alla storia, nel solco dei valori patrioti: "Gli anni di lotta e gloria che hanno fatto l'unità d'Italia". "Draghi ha fallito – dice invece il rebus – è ora di Meloni". Se si uniscono i puntini esce fuori poi che il Pd è "il partito che ha ingannato gli italiani", mentre la copertina invita a trovare la via d'uscita da un intricato labirinto: metafora per "mandare a casa Pd e 5Stelle".

L'opuscolo è stato distribuito oggi ad Ancona, dove Giorgia Meloni ha tenuto un comizio dopo aver partecipato al Meeting di Comunione e Liberazione a Riccione, ma nei giorni scorsi era arrivato anche in altre sedi di Fratelli d'Italia.