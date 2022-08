Albino Ruberti, la buona politica passa anche dalle buone maniere

Se ossigenarsi a Taranto è stato (con Arbasino e Laura Betti) il primo errore, ubriacarsi a Frosinone è il secondo. (Ossigenarsi a Taranto / è stato il primo errore / l’ho fatto per amore / di un incrociatore / e sono finito / su un rimorchiatore). Non ho il piacere di conoscere Ruberti, che durante il lockdown si comportò più o meno come il caro Boris Johnson, ma ho nostalgia dei primi anni Sessanta, quando qui da noi si poteva scherzare e sbagliare (“me te compro”, “ti ammazzo”), magari senza quella grevezza guappa ma con eguali esiti comici. Forse quel video del Fogliuzzo, complimenti per lo sgoob, ha stroncato la carriera di un disinvolto padrone dell’amministrazione romana, e questo dispiace per via che c’è di bisogno di occhi di tigre in Campidoglio.

