Le parole di Medvedev dimostrano che l'anello debole è l'Italia

Dmitri Medvedev è stato presidente e poi primo ministro della Russia, il suo mandato era stato festeggiato da molti governi occidentali con la convinzione che al Cremlino fosse arrivato il volto liberale della Russia, dopo che Vladimir Putin aveva dimostrato di non esserlo. Medvedev ha mostrato invece che il suo volto è sovrapponibile a quello di Putin e ora con l’invasione dell’Ucraina rilascia commenti che riescono addirittura a superare in aggressività quelli del presidente. Non agisce da politico ma da propagandista, si mormora che lo faccia per ingraziarsi i falchi, quando sarà il momento di allontanare Putin. Ogni giorno minaccia e lancia appelli. Ieri ne ha rivolto uno molto chiaro ai cittadini europei: “Alle urne vorremmo vedere i cittadini europei non soltanto esprimere il malcontento per le azioni dei loro governi, ma anche chiamarli a rendere conto, punendoli per la loro palese stupidità”, per averli lanciati verso un inverno di case fredde e frigoriferi vuoti.

