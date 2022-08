L'Europa cammina con noi. Intervista al Cav: “Il sovranismo è un'idea stupida”

Combattere il sovranismo dentro a una coalizione dove l’anti europeismo non manca? È possibile, spiega Silvio Berlusconi. “Siamo la garanzia per i nostri alleati, che spero facciano passi verso il Ppe”. Appello agli astensionisti: “Diventeranno voti per noi”. Draghi? “Continui a svolgere un ruolo per l’Italia”. Cingolani? “Utile nel prossimo governo

Come si combatte il sovranismo da destra, all’interno di una coalizione dove il sovranismo non manca? Come si combatte l’anti europeismo da destra, all’interno di una coalizione dove l’anti europeismo non manca? Come si combatte la paura della globalizzazione da destra, all’interno di una coalizione dove il protezionismo non manca? E come si può evitare di regalare al centrosinistra un’esperienza di governo comunque di successo come quella di Mario Draghi, all’interno di una coalizione che ha lasciato le sue impronte digitali sulla caduta dell’ex governatore della Bce?