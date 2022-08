È morto Niccolò Ghedini, storico avvocato di Berlusconi: "Dolore immenso"

Il senatore aveva 62 anni, era entrato in Parlamento nel 2001 con Forza Italia. Il Cav.: "Non ci sembra possibile. Un grande, carissimo amico, un professionista eccezionale, colto e intelligentissimo. Ci mancherai immensamente"

Niccolò Ghedini, lo storico legale di Sivlio Berlusconi è morto nella tarda serata di ieri. Avvocato e politico, senatore di Forza Italia - con cui era entrato in Parlamento nel 2001 - aveva 62 anni. Da tempo era ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, per curare una leucemia che lo ha tenuto lontano dalla vita politica negli ultimi mesi.

"Ci ha lasciato il nostro Niccolò. Non ci sembra possibile ma purtroppo è così. Il nostro dolore è grande, immenso, quasi non possiamo crederci: tre giorni fa abbiamo lavorato ancora insieme", ha scritto su Facebook Silvio Berlusconi. "Cosa possiamo dire di lui? Un grande, carissimo amico, un professionista eccezionale, colto e intelligentissimo, di una generosita' infinita. Ci mancherai immensamente".

Figura riservata ma centralissima nella storia di Forza Italia e nelle vicende legali e personali del Cav. Nel giugno del 2016, durante la convalescenza in seguito all'operazione al cuore di Berlusconi, fu proprio Ghedini, insieme a Gianni Letta, a prendere temporaneamente in mano il partito.



Nato a Padova nel 1959, la sua militanza politica inizia negli anni 70 con il Fronte della Goventù, poi il Partito Liberale italiano. Sarà anche segretario dell'Unione delle Camere Penali negli anni 90, prima di avvicinarsi a Berlusconi, di cui diventa stretto collaboratore personale, e a Forza Italia con cui sarà eletto per la prima volta nel 2001.

Molti altri politici italiani hanno ricordato Ghedini. Il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha scritto su Twitter che "La scomparsa di Niccolò Ghedini ci lascia un dolore immenso. Se ne va un grande amico con il quale abbiamo condiviso tante battaglie importanti per il Paese. Rimarrà per sempre il suo grande contributo a migliorare la giustizia in Italia. Ciao Niccolò, riposa in pace". Il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha parlato di "un dolore grande" per una scomparsa che "lascia tutti noi sgomenti, pur sapendo che da tempo combatteva con la malattia. Un abbraccio alla famiglia e ai suoi cari. Ciao Niccolò', ci mancherai. Sei e rimarrai amico di una vita".

Anche il segretario del Pd Enrico Letta ha espresso sui social "Le condoglianze più sentite alla famiglia del Senatore Niccolò Ghedini. Un pensiero di particolare vicinanza da tutti noi alla sua comunità politica e al Gruppo di Forza Italia".