L'èra del fascismo liberale. È il confronto politico l'unica cura all'accozzaglia costituzionale

L’impossibilità per l’accusa di presentare ricorso contro una sentenza di assoluzione può sembrare una soluzione giuridica corretta, visto che abbiamo introdotto con il “giusto processo” la necessità per la condanna di escludere ogni ragionevole dubbio. Se una giuria o un tribunale hanno assolto, il dubbio resta, semplice. C’è chi lo sostiene da molti anni, e voterà Pd. La flat tax come base di una rivoluzione fiscale, secondo il quadro che ne fa l’Istituto Bruno Leoni, think tank liberale, non fa inorridire chi crede nella progressività delle imposte, che si può ottenere altrimenti che con il prelievo, sostengono fior di esperti; e di fatto non pare che l’attuale regime di progressività sia una garanzia di eguaglianza sociale o che un cambiamento di base del sistema fiscale debba approdare alla liquazione del welfare state, tutt’altro. Anche a qualche elettore del Pd che non si stampa sul culo lo slogan “tax the rich”, come la bella Ocasio-Cortez, l’aliquota unica non sembra uno scandalo bensì una riforma da sperimentare con gradualità e intelligenza.

