Se i libri di Meloni Renzi e Calenda fanno boom

Lettori ed elettori: esiste un filo? Un collegamento diretto non c’è, ovviamente, perché un lettorato non va mai confuso con un elettorato, ma se si va a frugare in modo malandrino nel database dei numeri ufficiali delle vendite dei libri, un database non facilmente accessibile, si scoprirà qualcosa di interessante che riguarda alcuni protagonisti di questa campagna elettorale, e la loro capacità di appassionare, di coinvolgere, di incuriosire e di intrigare. Difficile dire se questi numeri possano corrispondere davvero a un consenso potenziale, ma difficile non porsi qualche domanda mettendo insieme questi dati e provando a capire quale lettorato hanno raggranellato in questi anni i politici che hanno scelto di misurarsi con la sfida delle librerie.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE