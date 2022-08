Terzo polo format. Calenda e Renzi, negoziato più personale che politico

Continuano a darla per chiusa ma solo per tenerla aperta. In attesa della nascita del Terzo polo, Carlo Calenda e Matteo Renzi si sono inventati un format. La trattativa è il romanzo dell’ombrellone: “Il grande Centro” è premio Strega. Siamo arrivati al quarto giorno e l’incontro tra i due leader è “domani di sicuro”. Lo dicevano pure oggi. Renzi: “Ci incontriamo oggi”. Parteciperà nel pomeriggio alla Versiliana dove è pronto a presentare il suo libro e si confida l’accordo. Pagine di quotidiani, aperture di tg, interviste esclusive. Renzi “ospite alle ore 18” e Calenda “ospite alle ore 19”. Esperti di televisione pensano: “E’ la più straordinaria operazione di marketing politico a costo zero”. La notizia di Carlo Cottarelli candidato per Pd e +Europa serve a contrastare questa onda. Tra Azione e Iv manca un accordo sulla leadership, il criterio di distribuzione dei seggi, la possibilità di formare gruppi unici in Parlamento. Calenda al telefono con Renzi, per sentirselo dire, ha chiesto: “Il capo chi lo fa?”. Renzi: “Io ci rinuncio tranquillamente e tu, tranquillamente, mi aggiungi dei collegi”. Il simbolo sarà “Terzo polo con Calenda” con i due loghi di partito. Quando gli emissari di Iv lo hanno visto, in anteprima, hanno notato che il nome di Calenda riempiva quasi l’intero simbolo. Si sono limitati a notare: “Sicuramente i tipografi hanno sbagliato le proporzioni”.

