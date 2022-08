L'Europa è la cartina di tornasole che smaschera l'asino sovranista. Svegliarsi

Vale per il passato, vale per il presente e vale per il futuro. E alla fine il punto è sempre quello, quando si parla di politica: è l’Europa a fare la differenza, è l’Europa a dettare i ritmi, è l’Europa a smascherare le ipocrisie, è l’Europa a smussare gli angoli, è l’Europa a mettere in evidenza cosa è estremismo e cosa non lo è. Vale per il passato, vale per il presente e vale per il futuro. Vale quando si parla di realtà politiche che fingono di essere distanti, come i partiti di Carlo Calenda e Matteo Renzi, che in Europa sono già alleati da anni sotto le insegne macroniane di Renew, ma vale anche quando si parla di realtà politiche che fingono di non essere distanti, come le forze politiche del centrodestra, e che però è proprio in Europa che non riescono a camuffare le proprie ambiguità, le proprie contraddizioni, le proprie differenze.

