Tentativi di coalizione. Letta, Fratoianni e Bonelli si vedono alle 18 e 45

Dopo il rinvio di ieri pomeriggio, il segretario dem incontrerà i leader della federazione Sinistra italiana-Verdi, che presentaranno al Pd le proprie richieste "imprescindibili" per trovare un accordo in vista delle elezioni

Appuntamento alla Camera alle 18,45: dopo il rinvio, si terrà oggi l'incontro tra Letta, Fratoianni e Bonelli. Un vertice richiesto dai leader della federazione Sinistra Italiana -Verdi, dopo l'intesa siglata tra il Partito Democratico, Azione e +Europa. Ieri pomeriggio, i due avevano fatto retromarcia all'ultimo, sostenendo la necessità di una ulteriore riflessione interna ai rispettivi partiti, prima di decidere quale strada intraprendere in vista delle elezioni del 25 settembre. Presenteranno al Pd un documento contenente alcuni punti definiti "imprescindibili".



Questa mattina, il segretario del partito ambientalista Angelo Bonelli ha detto al Foglio: “A Letta abbiamo proposto una piattaforma elettorale. Attendiamo risposte”, invitando il segretario dem a rinegoziare l'intesa con Carlo Calenda "O noi siamo fuori". La risposta tanto attesa potrebbe arrivare nelle prossime ore. Questa mattina anche Goffredo Bettini, uno degli ideologi dell'alleanza rossogialla per il governo Conte II, si era speso in favore di una coalizione che comprendesse anche le due formazioni a sinistra del Pd, in quanto "decisivo per battere le destre".