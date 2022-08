Bettini spinge per l'accordo con Bonelli e Fratoianni: "Decisivo per battere le destre"

L'ideologo del BisConte su Facebook: "Il Pd ha dimostrato generosità. Ora ci vuole unità, basata su rispetto reciproco e valorizzazione della dignità di ciascuno"

"Queste ore sono cruciali per la formazione delle alleanze nei collegi uninominali. Il Pd ha dimostrato tanta generosità e tanta pazienza, al fine di allargare lo schieramento contro la destra italiana e renderlo più competitivo. Ecco perché pare a me decisivo concludere positivamente l’accordo anche con Sinistra italiana e Europa Verde". Goffredo Bettini si era tenuto finora al riparo dalle questioni legate alla composizione della coalizione che dovrà sfidare il centrodestra alle elezioni politiche. Ma quest'oggi ha deciso, in questo modo, di dire la sua. Lo ha fatto con un post su Facebook. In cui l'ideologo del BisConte elenca le ragioni per cui sarebbe meglio fare fronte comune, andando oltre le reciproche differenze. Perché allora sarebbe meglio tenere dentro i Verdi e Sinistra italiana? "Per un apporto ulteriore di forza elettorale per nulla irrilevante che si verificherebbe e per il contributo che queste forze possono dare sui temi ambientali e sociali, decisivi nel profilo programmatico del Pd", risponde Bettini.

Ma come si fa a far convivere insieme l'accoppiata Bonelli e Fratoianni con il petardo Calenda? "Ognuno saprà rimarcare le differenze che vi sono al momento di chiedere il voto al proprio partito, come è stato più volte ricordato", risponde Bettini. Che subito pone una contro obiezione. "Ma la legge elettorale vigente impone nei collegi una grande unità; che si deve fondare sul rispetto reciproco, sulla valorizzazione della dignità di ciascuno, sulla sobrietà e la misura indispensabili per far vivere qualsiasi impresa comune". Un messaggio che sembra indirizzato soprattutto al leader di Azione.